Это было необычно: Мелисса Маккарти появилась на красной дорожке с сумкой в виде канноли

Когда суматоха по "Оскару" немного утихла, можно пристальней рассмотреть некоторые детали образов знаменитостей.
У актрисы Мелиссы Маккарти - звезды фильма "Русалочка" - был, пожалуй, самый милый аксессуар на вечеринке Vanity Fair Oscar Party 2024 года. Она пришла на вечеринку в черном дерзком кожаном платье от бренда Valdrin Sahiti, у которого были длинные рукава, но в руке она держала гламурный большой клатч в виде канноли - традиционного сицилийского десерта.
Этот десерт являет собой вафельную хрустящую трубочку с начинкой из сыра, пропитанную сиропом или ликером. Но вот канноли актрисы было инкрустировано кристаллами.
Автором сумки является бренд Kinza Winza, а называется модель Holy Cannoli.
Стилист актрисы Катя Кэхилл рассказала People, что темой для Vanity Fair они решили выбрать нынешний тренд Mob Wife (жена мафиози), поэтому и подобрали к платью итальянский десерт.
Стоимость такого аксессуара 492 доллара и это полностью ручная работа.
Кстати, на саму церемонию "Оскар" Мелисса надела красное длинное платье с пышными розовыми рукавами и шлейфом.
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