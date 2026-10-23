Это было очень эффектно: Розалия в дерзком образе вышла к фотографам и произвела фурор

Розалия / © Getty Images

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Испанская поп-звезда Розалия посетила церемонию вручения премии Billboard Latin Awards 2026 года, которая состоялась в американском городе Майами. Звезда выбрала для своего появления дерзкий и необычный наряд от бренда Tom Ford из коллекции весна-лето 2027 года.

Образ звезды включал эффектную юбку с заниженной талией и поясом, топ-бюстгальтер и оверсайз-жакет. Волосы звезда собрала в высокую прическу с накрученными локонами, что позволило ей продемонстрировать шею. Макияж Розилии был лаконичным с акцентом на карамельных губах.

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Розалия / © Getty Images

Кроме того, во время церемонии звезда получила несколько наград, в частности в номинации «Лучшая латиноамериканская поп-исполнительница года — сольная категория», а также «Лучший латиноамериканский поп-альбом года».

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Розалия / © Associated Press

Также ей вручили «Награду Зала славы Billboard» — это специальное отличие за музыкальные новаторства, самобытное художественное видение и международное влияние, выходящее за пределы жанров и языков.

Розалия / © Associated Press

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