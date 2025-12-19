ТСН в социальных сетях

Это было очень изысканно: Ариана Гранде появилась на публике в пышном фатиновом платье принцессы

Звезда пришла на интервью на популярное шоу.

Ариана Гранде

Ариана Гранде / © Getty Images

Актриса и певица Ариана Гранде была очаровательной в нежном платье из фатина пастельного серо-розового оттенка. Создал для девушки платье на заказ бренд Paolo Sebastian.

Ариана Гранде / © Getty Images

Ариана Гранде / © Getty Images

У наряда была пышная юбка как у платья принцессы, много складок на лифе и пуговицы. Плечи же были открытыми, что придавало этому нежному образу актрисы утонченности, а также нотку ретро-эстетики.

Ариана Гранде / © Getty Images

Ариана Гранде / © Getty Images

Дело в том, что платье Арианы очень похоже по стилю на известные силуэты New Look Кристиана Диора. Также наряд напомнил образ, который бренд создал для молодой принцессы Маргарет на ее день рождения.

Платье принцессы Маргарет / © Associated Press

Платье принцессы Маргарет / © Associated Press

Принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Маргарет / © Associated Press

