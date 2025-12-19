- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Это было очень изысканно: Ариана Гранде появилась на публике в пышном фатиновом платье принцессы
Звезда пришла на интервью на популярное шоу.
Актриса и певица Ариана Гранде была очаровательной в нежном платье из фатина пастельного серо-розового оттенка. Создал для девушки платье на заказ бренд Paolo Sebastian.
У наряда была пышная юбка как у платья принцессы, много складок на лифе и пуговицы. Плечи же были открытыми, что придавало этому нежному образу актрисы утонченности, а также нотку ретро-эстетики.
Дело в том, что платье Арианы очень похоже по стилю на известные силуэты New Look Кристиана Диора. Также наряд напомнил образ, который бренд создал для молодой принцессы Маргарет на ее день рождения.