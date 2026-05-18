- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
Это было очень красиво: актриса Симон Эшли в винтажном красном платье со шлейфом сияла в Каннах
Она выбрала наряд, который ранее носила на красной дорожке другая суперзвезда.
Актриса Симон Эшли, которую недавно можно было увидеть в фильме «Дьявол носит Prada 2», появилась на Каннском кинофестивале. Она надела изысканное красное платье от Модного дома Alexander McQueen.
Платье актрисы было винтажным, ведь создано для коллекции осень-зима 2005 года, то есть еще самим основателем бренда Александром Маккуином.
Платье несмотря на простой дизайн было невероятным, ведь его плиссированная юбка в стиле русалки добавляла луку драматизма и изысканности. Наряд идеально подходил для красной дорожки и подходил актрисе.
На юбке платье также украшала красная лента.
Симон сочетала платье с драгоценностями от Chaumet, сделала изысканную укладку с локонами и нежный макияж.
Кстати, такое же платье в 2011 году носила на Met Gala супермодель Жизель Бундхен.