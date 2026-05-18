ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

Это было очень красиво: актриса Симон Эшли в винтажном красном платье со шлейфом сияла в Каннах

Она выбрала наряд, который ранее носила на красной дорожке другая суперзвезда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Симон Эшли

Симон Эшли / © Associated Press

Актриса Симон Эшли, которую недавно можно было увидеть в фильме «Дьявол носит Prada 2», появилась на Каннском кинофестивале. Она надела изысканное красное платье от Модного дома Alexander McQueen.

Платье актрисы было винтажным, ведь создано для коллекции осень-зима 2005 года, то есть еще самим основателем бренда Александром Маккуином.

Симон Эшли / © Associated Press

Симон Эшли / © Associated Press

Платье несмотря на простой дизайн было невероятным, ведь его плиссированная юбка в стиле русалки добавляла луку драматизма и изысканности. Наряд идеально подходил для красной дорожки и подходил актрисе.

На юбке платье также украшала красная лента.

Симон Эшли / © Associated Press

Симон Эшли / © Associated Press

Симон сочетала платье с драгоценностями от Chaumet, сделала изысканную укладку с локонами и нежный макияж.

Симон Эшли / © Associated Press

Симон Эшли / © Associated Press

Кстати, такое же платье в 2011 году носила на Met Gala супермодель Жизель Бундхен.

Жизель Бундхен в 2011 году / © Associated Press

Жизель Бундхен в 2011 году / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
187
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie