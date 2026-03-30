Это было очень красиво: американская актриса надела юбку от BEVZA на мероприятие в Лондоне
Звезда выбрала интересный лук с гламурными акцентами.
50-летняя актриса Линда Карделлини посетила мероприятие в Лондоне HBO Max Experience, которое сопровождалось фотосессией на крыше с роскошным видом. Актриса выбрала лаконичный, но изысканный и одновременно гламурный образ, который прекрасно подошел для мероприятия.
Линда сочетала классический черный гольф-водолазку с юбкой миди, которая была серебристой, расшитой пайетками, а также была украшена бахромой. Эта юбка была от украинского бренда BEVZA.
Юбка, из-за своего дизайна, получила название «Лучи», а соединила она ее с серебристыми гламурными босоножками от Gianvito Rossi, которые были украшены стразами и шнурками.
Украинский бренд BEVZA очень популярен среди знаменитостей и кроме Линды одежду от него также носили такие звезды как Синтия Никсон и молодая актриса Дженна Ортега, которая в изысканном черном платьес голой спиной вышла на красную дорожку кинофестиваля.