ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
415
Время на прочтение
1 мин

Это было очень красиво: американская актриса надела юбку от BEVZA на мероприятие в Лондоне

Звезда выбрала интересный лук с гламурными акцентами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Линда Карделлини

Линда Карделлини / © Associated Press

50-летняя актриса Линда Карделлини посетила мероприятие в Лондоне HBO Max Experience, которое сопровождалось фотосессией на крыше с роскошным видом. Актриса выбрала лаконичный, но изысканный и одновременно гламурный образ, который прекрасно подошел для мероприятия.

Линда сочетала классический черный гольф-водолазку с юбкой миди, которая была серебристой, расшитой пайетками, а также была украшена бахромой. Эта юбка была от украинского бренда BEVZA.

Юбка, из-за своего дизайна, получила название «Лучи», а соединила она ее с серебристыми гламурными босоножками от Gianvito Rossi, которые были украшены стразами и шнурками.

Украинский бренд BEVZA очень популярен среди знаменитостей и кроме Линды одежду от него также носили такие звезды как Синтия Никсон и молодая актриса Дженна Ортега, которая в изысканном черном платьес голой спиной вышла на красную дорожку кинофестиваля.

Дата публикации
Количество просмотров
415
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie