Это было платье ее матери-супермодели: Кайя Гербер надела наряд, которому 31 год

Платье было в идеальном состоянии и выглядела она в нем, как точная копия своей матери.

23-летняя американская модель Кайя Гербер пытается расширять свои таланты и теперь также снимается в кино. Девушка ранее уже появлялась в картине "Вавилон" и сериале "Палм-Рояль", а этой осень с ее участием вышел фильм "Раковина".

Премьера этого фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, а выбрала она для него особенное платье - наряд своей матери.

Кайя выглядела, как точная копия своей матери-супермодели. Бандажное белое платье было от французского Модного дома Hervé Leger.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Этому платью на самом деле больше лет чем Кайе, ведь ее мать Синди Кроуфорд надевала его в 1993 году на красную дорожку Оскара. Супермодель тогда была на пике своей популярности и состояла в отношениях с актером Ричардом Гиром. Образ супермодель тогда дополнила туфлями с Х-образными ремешками, бриллиантовым набором украшений и объемной прической.

Синди Кроуфорд и Ричард Гир / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы Кайи Гербер - дочери супермодели Синди Кроуфорд (11 фото)