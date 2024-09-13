Это было платье ее матери-супермодели: Кайя Гербер надела наряд, которому 31 год

Платье было в идеальном состоянии и выглядела она в нем, как точная копия своей матери.
23-летняя американская модель Кайя Гербер пытается расширять свои таланты и теперь также снимается в кино. Девушка ранее уже появлялась в картине "Вавилон" и сериале "Палм-Рояль", а этой осень с ее участием вышел фильм "Раковина".
Премьера этого фильма состоялась на кинофестивале в Торонто, а выбрала она для него особенное платье - наряд своей матери.
Кайя выглядела, как точная копия своей матери-супермодели. Бандажное белое платье было от французского Модного дома Hervé Leger.
Этому платью на самом деле больше лет чем Кайе, ведь ее мать Синди Кроуфорд надевала его в 1993 году на красную дорожку Оскара. Супермодель тогда была на пике своей популярности и состояла в отношениях с актером Ричардом Гиром. Образ супермодель тогда дополнила туфлями с Х-образными ремешками, бриллиантовым набором украшений и объемной прической.
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