Это было платье Мадонны: Сабрина Карпентер повторила культовый образ поп-королевы

33 года тому назад - 25 марта 1991 - американская поп-королева Мадонна посетила 63-ю церемонии вручения премии "Оскар". После официальной части мероприятия она посетила афтепати, где появилась в компании еще одной легенды - Майкла Джексона.

Мадонна и Майкл Джексон / Фото: Getty Images

Певица тогда выбрала для себя образ Мэрилин Монро - надела гламурное вечернее платье от бренда Bob Mackie из коллекции 1991 года. Это был наряд-бюстье полностью расшитый бисером и декорированный кристаллами на декольте-сердце.

Образ Мадонна дополнила лук накидкой из белого меха, набором украшений стоимостью 20 миллионов долларов от Harry Winston, сатиновыми туфлями и небольшим клатчем расшитым жемчужинами. Также она сделала яркий макияж с красной помадой на губах.

Мадонна / Фото: Getty Images

В этом же наряде Мадонна выступила на сцене церемонии исполнив песню Sooner or Later (I Always Get My Man) из фильма "Дик Трейси".

Мадонна / Фото: Associated Press

Песня получила "Оскар".

Сейчас платье уже считается винтажный и повторить этот культовый лук суперзвезды решила для своего появления на MTV Video Music Awards 2024 певица Сабрина Карпентер. В этом году 25-летняя поп-певица с хитом Espresso победила в категории "Песня года". Это была ее дебютная награда на этом мероприятии.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Однако это был не единственный модный повтон на церемонии. Также всех удивила 29-летняя певица Холзи, ведь надела потерянное в 90-х платье актрисы Элизабет Херли в леопардовый принт.

