Это было предсказуемо: Сара Джессика Паркер раскрыла дизайнера обуви в сериале "И просто так…"

Это было предсказуемо: Сара Джессика Паркер раскрыла дизайнера обуви в сериале "И просто так…"

В современном мире очень трудно держать что-то в секрете, однако у главной актрисы и продюсера сериала "И просто так…" Сары Джессики Паркер это получилось.

На протяжении всех съемок сериала "И просто так..." героиня появлялась в различных нарядах от знаменитых дизайнеров и винтажных вещах, все эти образы постоянно разбирались на малейшие детали поклонниками сериала и нами в том числе. Однако были некоторые туфли, которые идентифицировать не удавалось и как оказалось после недавней публикации Vogue, все потому, что их автор сама Сара Джессика Паркер.

В интервью изданию актриса призналась, что придумывая образы для Кэрри Брэдшоу она и костюмеры приняли решение создать некоторые модели.

"В мире Кэрри нет коллекции SJP. Я не существую там, потому что это было бы слишком странно для меня. Я не хотела, чтобы это выглядело так, как будто я использую бизнес-возможности и HBO, но когда мы приближались к моей первой примерке в мае прошлого года, стало ясно, что Молли и Дэвид (Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго - стилисты сериала - ред.) все еще хотели заполнить некоторые пробелы аксессуаров", - сказала Паркер.

Для того чтобы не акцентировать внимание на том, что обувь в сериале создана брендом Сары Джессики SJP она и ее команда придумали псевдовинтажный лейбл Duchessa Gardini.

"Мы думали о старом итальянском доме. Вся наша обувь изготавливается вручную в Италии сапожниками в третьем и четвертом поколении, так что вполне возможно, что у вас мог бы быть такой бренд. Если бы это было какое-то другое шоу, это могло бы не иметь значения, но здесь имеет значение происхождение обуви. Людям любопытно, обувь начала века или только что с подиумов Парижа", - добавила актриса.

Обувь - визитная карточка главной героини, и независимо от того, куда ее занесет жизнь, она носит что-то запоминающееся, яркое и на высоких каблуках.

"Обувь является частью повествования и помогает нам передать сообщение с меньшим количеством слов", — объясняет Паркер.

Многие модели в сериале, конечно же, были от других дизайнеров, но шесть пар туфель от бренда SJP сложили им значимую конкуренцию. Все эту туфли мы собрали ниже:

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Также напомним, что Паркер запустила свой бренд в 2014 году, а несколько лет назад открыла еще и магазин в центре Манхеттена, в котором сама работает консультантом помогая клиентам с выбором нужной пары, приносит коробки, расставляет обувь по полкам и занимается другими рабочими моментами.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

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