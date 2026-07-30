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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Это было просто, но совсем не банально: Зои Салдана показала, как носить маленькое черное платье

Звезда фильма «Аватар» — 48-летняя Зои Салдана — посетила премьеру нового сезона сериала «Спецоперации: Львица», в котором она снялась.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зои Салдана

Зои Салдана / © Associated Press

Она появилась перед фотографами в маленьком чёрном платье от бренда Balmain из коллекции осень-зима 2026 года.

Однако наряд актрисы был далеко не банальным, ведь этот, на первый взгляд, классический наряд выделялся среди тысяч подобных тем, что отличался фактурой. Модель была драпирована горизонтальными складками, а также украшена глубоким вырезом и разрезом на юбке, который стал главным акцентом образа.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Актриса дополнила наряд тонкими полупрозрачными туфлями-лодочками с ремешками, колье Cartier на шее, а также капроновыми колготками. Её образ был монохромным, но благодаря текстуре платья не казался банальным.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

На мероприятии она сфотографировалась с коллегами, в том числе с Николь Кидман, которая также снимается в сериале. Актриса посетила премьеру 3-го сезона сериала в наряде от Fendi.

Лейсла Де Оливейра, Николь Кидман, Зои Салдана, Джилл Вагнер / © Associated Press

Лейсла Де Оливейра, Николь Кидман, Зои Салдана, Джилл Вагнер / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
26
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