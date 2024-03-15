Это было роскошно: дизайнер Наталия Феднер, которая родилась в Черновцах, создала платье для "Оскара"

Ранее она не раз одевала звезд в свои креативные творения, но для главной кинопремии мира создавала наряд впервые.

Американский дизайнер Наталия Феднер, которая прославилась своими уникальными металлическими нарядами, родилась и первые годы своей жизни провела в Украине. Женщина родом из Черновцов, о чем часто вспоминает в своих многочисленных интервью.

Сейчас Наталия и ее семья живут в США, где она стала популярным дизайнером, который создает потрясающие наряды, полностью состоящие из цепочек.

Одним из последних творений дизайнера стало роскошное нежно-розовое платье, созданное для 55-летней американской супермодели и телеведущей Рошумбы Уильямс.

Рошумба Уильямс / Фото: Associated Press

Это был длинный наряд с халтером крест-накрест, которое дополняла накидка на плечи. Образ Рошумба дополнила гламурными босоножками с пружинами от René Caovilla, а также несколькими украшениями и объемной прической.

Рошумба Уильямс / Фото: Associated Press

На красной дорожке Уильямс была одной из ведущих, которые освещали события, поэтому перед мероприятием посетила ателье Наталии, чтобы записать о ней сюжет. Видео дизайнер поделилась в Instagram.

Также просто на красной дорожке "Оскара" телеведущая рассказала о своем потрясающем платье.

Напомним, свои наряды Феднер создает из тонких металлических цепочек под названием Stretch Metal. Этот необычный "материал" для изделий Наталья разработала лично в 2021 году. Вещи из Stretch Metal принимают форму тела, но при этом могут растягиваться, как ткань, и быть удобными.

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