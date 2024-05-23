Это было сексуально: бразильская модель Изабель Гулар вышла в свет в платье с черным кружевным боди

39-летняя красавица Изабель Гулар посетила премьеру новой экранизации романа "Граф Монте-Кристо", которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. На красную дорожку звезда вышла в платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2023.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Наряд был необычного дизайна, который привлекал внимание, поскольку представлял из себя черное сексуальное кружевное боди, которое дополняла юбка и лиф из белой легкой шифоновой ткани.

Также это платье украшали цветочные аппликации черного цвета на плече и лифе.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Дополнила модель свой образ босоножками на каблуках, эффектными украшениями и высоким хвостом с челкой-шторкой.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

Днем ранее бывший "ангел" Victoria's Secret сияла на красной дорожке в элегантном платье с цветами от Armani Privé из коллекции осень-зима 2023.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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