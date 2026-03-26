Это было скромно: Гвинет Пэлтроу надела вещи собственного бренда на красную дорожку

Актриса решила, что лучшая реклама для ее марки — это она сама.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Гвинет Пэлтроу посетила 46-ю ежегодную церемонию вручения премии Muse Awards, организованную New York Women in Film & Television, в Нью-Йорке. Актриса и бизнесвумен вышла на красную дорожку в сдержанном и элегантном образе, который был только в черном цвете.

В частности, актриса выбрала собственную линию одежды Gwyn — рубашку, юбку со складками и укороченное пальто с пуговицами. Этот сдержанный повседневный лук она дополнила мюлями от бренда Jude, которые имели вырезы на мысе.

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Этот сдержанный образ кардинально отличался от того, что актриса продемонстрировала на недавней церемонии «Оскар», когда вышла на красную дорожку в платье от Armani Prive с абсолютно прозрачным боком, которое будут обсуждать годами.

Гвинет Пэлтроу на «Оскаре» / © Associated Press

Гвинет Пэлтроу на «Оскаре» / © Associated Press

Гвинет Пэлтроу на «Оскаре» / © Getty Images

Гвинет Пэлтроу на «Оскаре» / © Getty Images

