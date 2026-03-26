- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Это было скромно: Гвинет Пэлтроу надела вещи собственного бренда на красную дорожку
Актриса решила, что лучшая реклама для ее марки — это она сама.
Гвинет Пэлтроу посетила 46-ю ежегодную церемонию вручения премии Muse Awards, организованную New York Women in Film & Television, в Нью-Йорке. Актриса и бизнесвумен вышла на красную дорожку в сдержанном и элегантном образе, который был только в черном цвете.
В частности, актриса выбрала собственную линию одежды Gwyn — рубашку, юбку со складками и укороченное пальто с пуговицами. Этот сдержанный повседневный лук она дополнила мюлями от бренда Jude, которые имели вырезы на мысе.
Этот сдержанный образ кардинально отличался от того, что актриса продемонстрировала на недавней церемонии «Оскар», когда вышла на красную дорожку в платье от Armani Prive с абсолютно прозрачным боком, которое будут обсуждать годами.