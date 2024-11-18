Это было слишком гламурно: Эль Фэннинг надела платье из новой коллекции Valentino

Известный модельер одел еще одну знаменитость, закрепив так свой статус во главе Модного дома. В этом наряде был и гламур, и романтика.

Звезда фильма "Малефисента" - 26-летняя Эль Фэннинг - появилась на церемонии вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе. Это ежегодное мероприятие, которое проводится Американской академией кинематографических искусств и наук, и собирает под одной крышей множество известных личностей.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Для этого мероприятия Эль выбрала наряд от Модного дома Valentino, которое носила в сочетании с украшениями от Cartier. На ней было длинное платье мятного оттенка и такая же накидка. Этот наряд был богато расшит бисером и пайетками, а также украшен отделкой из искуственного пуха на рукавах и подоле.

Также Эль обула серебристые босоножки на каблуках, сделала объемную прическу и легкий нежный макияж с румянами.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Это платье девушки было из новой коллекции весна-лето 2025, которую Valentino презентовали на Неделе моды в Париже. Шоу бренда было историческим для мира моды, ведь коллекцию презентовал новый креативный директор марки - модельер Алессандро Микеле, который ранее возглавлял Дом Gucci.

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