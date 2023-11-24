Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Это было смело: Рита Ора пришла на вечеринку в полностью прозрачном платье и без белья

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Это было смело: Рита Ора пришла на вечеринку в полностью прозрачном платье и без белья

Рита Ора / Фото: Getty Images

Звезда вновь шокировала выбором откровенного платья.

Британская певица Рита Ора поклонница голых платьев, поэтому каждый ее образ привлекает внимание. На вечеринку British Vogue 2023 "Forces For Change", которая прошла в Лондоне, она пришла снова в провокационном наряде.

На Рите было длинное черное полностью прозрачное платье. Наряд имел американскую пройму, а горловина платья была настолько высокой, что надевалась аж на голову певицы, закрывая при этом рот и нос.

Спереди платье украшала аппликация из больших 3D цветов и драпировка на животе. Также спереди у платья был разрез, украшенный рюшей, который открывал ее ноги. Образ звезда дополнила черными босоножками на каблуках, клатчем с вышивкой пайетками, а также макияжем и прической "французской косой".

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Поскольку платье Риты было полностью прозрачным, отчетливо из-под него было видно и ее бежевые трусы.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
108
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация