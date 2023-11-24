Это было смело: Рита Ора пришла на вечеринку в полностью прозрачном платье и без белья

Британская певица Рита Ора поклонница голых платьев, поэтому каждый ее образ привлекает внимание. На вечеринку British Vogue 2023 "Forces For Change", которая прошла в Лондоне, она пришла снова в провокационном наряде.

На Рите было длинное черное полностью прозрачное платье. Наряд имел американскую пройму, а горловина платья была настолько высокой, что надевалась аж на голову певицы, закрывая при этом рот и нос.

Спереди платье украшала аппликация из больших 3D цветов и драпировка на животе. Также спереди у платья был разрез, украшенный рюшей, который открывал ее ноги. Образ звезда дополнила черными босоножками на каблуках, клатчем с вышивкой пайетками, а также макияжем и прической "французской косой".

Рита Ора / Фото: Getty Images

Поскольку платье Риты было полностью прозрачным, отчетливо из-под него было видно и ее бежевые трусы.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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