Это было смело: участница конкурса красоты, страдающая облысением, сняла парик и вышла на сцену

Мисс Невада США / фото: instagram.com/mary_sickler

Реклама

У 22-летней девушки тотальная алопеция, которую ей диагностировали в начале декабря 2024 года, когда у нее впервые начали выпадать волосы участками, сообщает People.

Вначале врачи предположили, что у нее симптомы гнездной алопеции, или частичного облысения, но выпадение волос продолжалось, пока Мэри полностью их не потеряла.

Мисс Невада США / фото: instagram.com/mary_sickler

Сиклер сказала, что чувствовала, будто алопеция разрушила весь ее бренд. Она участвовала в конкурсах красоты с 10 лет, и ее модельная карьера стремительно развивалась до того, как ей поставили диагноз; ее последняя съемка была для кампании Louis Vuitton. Она не представляла как будет продолжать работать без волос, но после длительного принятия новой внешности и реальности решила все же вернутся к работе и принять участие в конкурсе красоты.

Реклама

«Я потеряла все волосы и точно не думала, что буду выходить на сцену „Мисс США“ без волос, но это так. Мне потребовалось много времени, чтобы наконец-то осознать свою красоту, и я думаю, что это первый шаг. Если ты видишь себя красивой и признаешь это, то и другие тоже это поймут», — сказала Мэри.

Во время одного из дефиле Мэри вышла на подиум без парика. Она стала первой моделью страдающей на алопецию, которая принимала участие в подобном конкурсе красоты. Вместо парика модель украсила голову кристаллами, которые повторяли декор ее красивого и гламурного платья.

Победительница конкурса «Мисс США» будет названа после финального тура в пятницу, 24 октября.

Модель Мэри Сиклер