Это было стильно: дочь Гвинет Пэлтроу надела 29-летнее платье матери на публичное мероприятие

Эппл Мартин / © Associated Press

Реклама

21-летняя дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и певца Криса Мартина — Эппл — пришла поддержать мать в день премьеры фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций», в котором та сыграла. Девушка выбрала для выхода в свет вечную классику — длинное простое черное платье приталенного силуэта.

Эппл Мартин / © Associated Press

Сзади у наряда был глубокий вырез на спине и бретельки крест-накрест, спереди также было декольте.

Эппл Мартин / © Associated Press

Это платье от бренда Calvin Klein ранее принадлежало матери Эппл. Наряд Пэлтроу впервые надела на премьеру фильма «Эмма» в 1996 году.

Реклама

Гвинет Пэлтроу, 1996 год / © Getty Images

Актриса тогда даже прическу похожую носила, как ее дочь спустя 29 лет.

Гвинет Пэлтроу, 1996 год / © Getty Images

Ранее платье матери выгуляла на публике дочь Кэтрин Зеты-Джонс — 22-летняя Кэрис Дуглас.