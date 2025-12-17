- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
Это было стильно: дочь Гвинет Пэлтроу надела 29-летнее платье матери на публичное мероприятие
Когда мама суперзвезда, можно не переживать за одежду, а просто заглянуть за подходящим платьем в ее гардеробную. Именно это и сделала Эппл Мартин.
21-летняя дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и певца Криса Мартина — Эппл — пришла поддержать мать в день премьеры фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций», в котором та сыграла. Девушка выбрала для выхода в свет вечную классику — длинное простое черное платье приталенного силуэта.
Сзади у наряда был глубокий вырез на спине и бретельки крест-накрест, спереди также было декольте.
Это платье от бренда Calvin Klein ранее принадлежало матери Эппл. Наряд Пэлтроу впервые надела на премьеру фильма «Эмма» в 1996 году.
Актриса тогда даже прическу похожую носила, как ее дочь спустя 29 лет.
Ранее платье матери выгуляла на публике дочь Кэтрин Зеты-Джонс — 22-летняя Кэрис Дуглас.