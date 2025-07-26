ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
448
Время на прочтение
1 мин

Это было трогательно: 14-летняя дочь Николь Кидман снялась с ней в рекламе

Оскароносная звезда растрогала поклонников элегантным видео, в котором также появилась ее младшая дочь.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Николь Кидман

Николь Кидман

К актрисе Николь Кидман присоединилась ее дочь Фейт в новой рекламной кампании Clé de Peau Beauté.

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

В короткометражном черно-белом фильме Кидман примерила несколько легких образов черного цвете, в том числе шелковый костюм с блузой, асимметричное платье с одним рукавом и платье с сетчатой накидкой. Слов не было — только Николь, ее движения и песня At Last певицы Этты Джеймс.

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Однако в какой-то момент ролика она обняла свою 14-летнюю дочь Фейт — тоже в классическом черном платье. Девочка появилась всего на несколько секунд, но это был очень нежный момент.

Николь и Фейт Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь и Фейт Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь и Фейт Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь и Фейт Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

У Николь помимо дочери Фейт есть еще одна дочь — и 17-летняя Сандей Роуз, обе родились в ее отношениях с кантри-певцом Китом Урбаном.

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Николь Кидман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Полную версию ролика можно посмотреть ниже.

Ранее Николь отдыхала в Хорватии со своей семьей — детьми, племянниками и сестрой Антонией. 27-летняя племянница актрисы — Люсия Хоули — опубликовала снимок, на котором запечатлена с мамой и тетей Николь, которая продемонстрировала свои кудрявые натуральные волосы.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
448
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie