Это было трогательно: 14-летняя дочь Николь Кидман снялась с ней в рекламе

К актрисе Николь Кидман присоединилась ее дочь Фейт в новой рекламной кампании Clé de Peau Beauté.
В короткометражном черно-белом фильме Кидман примерила несколько легких образов черного цвете, в том числе шелковый костюм с блузой, асимметричное платье с одним рукавом и платье с сетчатой накидкой. Слов не было — только Николь, ее движения и песня At Last певицы Этты Джеймс.
Однако в какой-то момент ролика она обняла свою 14-летнюю дочь Фейт — тоже в классическом черном платье. Девочка появилась всего на несколько секунд, но это был очень нежный момент.
У Николь помимо дочери Фейт есть еще одна дочь — и 17-летняя Сандей Роуз, обе родились в ее отношениях с кантри-певцом Китом Урбаном.
Полную версию ролика можно посмотреть ниже.
Ранее Николь отдыхала в Хорватии со своей семьей — детьми, племянниками и сестрой Антонией. 27-летняя племянница актрисы — Люсия Хоули — опубликовала снимок, на котором запечатлена с мамой и тетей Николь, которая продемонстрировала свои кудрявые натуральные волосы.