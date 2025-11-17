Это было трогательно: Артем Пивоваров не сдержал слез во время концерта и подарил свою гитару сыну военного

Артем Пивоваров / © Алина Онопа, ТСН.ua

Артем Пивоваров вчера, 16 ноября, дал завершающий седьмой концерт во Дворце спорта. Он вошел в Национальный реестр рекордов Украины, как первый украинский артист, который дал такое количество концертов на одной локации за десять дней.

Во время этого концерта, на котором побывала редакция Леди.ТСН.ua, Артем поделился щемящей историей из детства, чем растрогал публику.

Сначала певец увидел среди зрителей в фан-зоне мальчика, который держал плакат с надписью: «Мой папа военный держит меня, я держу для тебя подарок». Пивоваров пригласил мальчика выйти к нему на сцену. Они сели вместе на ступеньку, чтобы пообщаться.

© Алина Онопа, ТСН.ua

Мальчика зовут Илья, он презентовал Артему подарок — сказку о нем, которую написал вместе со своей мамой.

Пивоваров решил поделиться с мальчиком и всеми зрителями своей личной историей. Артем вспомнил себя в детстве, как нашел свою первую гитару и какую роль она сыграла в его становлении, как артиста.

«Мне было 9 лет, я нашел гитару на улице. Это было самое особенное, что происходило в моей жизни. Я жил в то время у своих бабушки и дедушки (в Волчанске, — прим.ред). И я ходил с этой гитарой в течение полугода, напевал песни без струн — соседи были недовольны этим. И через некоторое время мы попробовали с дедушкой поставить на нее струны. Я начал придумывать свои первые мелодии…», — рассказывал певец и в этот момент его глаза налились слезами.

Илья и Артем Пивоваров / © Алина Онопа, ТСН.ua

Овладев своими эмоциями, Артем продолжил: «Через 13 лет не стало моего дедушки, а еще через 13 лет не стало моего города, гитары и гаража, в котором осталась эта гитара. Эта гитара подарила мне целый мир …», — сказал это Артем и заплакал. Илья обнял певца. В этот щемящий момент, кажется, заплакали все в зале и публика поддержала артиста громкими аплодисментами.

Илья и Артем Пивоваров / © Алина Онопа, ТСН.ua

Пивоваров признался, что эта гитара познакомила его со многими людьми и именно благодаря ей он начал писать свои песни в 12 лет.

«Эта гитара подарила мне невероятные возможности. Эта гитара познакомила меня с людьми, с которыми я начал шагать и писать музыку на студии, свои первые работы. И вот спустя много лет я встретил людей, которые продолжают со мной шагать уже десятилетиями…», — поделился Артем.

Он представил публике своего барабанщика и звукорежиссера, которые уже на протяжении многих лет остаются с ним в команде.

«Я каждый раз вспоминаю эту гитару, потому что, если бы не было этой гитары, не было бы моей музыки и не было бы этих десятков тысяч сияющих глаз, этих миллионов слушателей по всему миру. Эта гитара сделала меня тем, кто я есть», — сказал Пивоваров.

После этого Артем подарил свою гитару, с которой выступал на концертах, Илье.

«Но у меня есть одно условие. Я хочу чтобы через 13 лет минимум ты меня пригласил на свой концерт», — отметил артист.

Илья держит гитару, которую ему подарил Артем Пивоваров / © Алина Онопа, ТСН.ua

Мальчик ответил согласием и они обнялись. Затем Илья попросил Артема подписать для него флаг. Певец сказал, что может подписать ему не только флаг, но и гитару и добавил: «Я могу тебе на всю жизнь до конца моей карьеры подарить билеты на мои концерты в любом городе». А еще артист сказал, что, возможно, в следующий раз они сыграют вместе.

Артем Пивоваров и Илья / © Алина Онопа, ТСН.ua

Пивоваров провел мальчика к его родителям, обнялся с его мамой и сказал: «Вам надо начинать ходить в музыкальную школу. Ничего теперь не поделаешь, вы пообещали».

