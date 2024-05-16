Это было в 1987-м: Синди Кроуфорд показала свою первую обложку в Vogue

Попасть на обложку этого легендарного глянца мечтают все модели.

58-летня американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – показала в своем Instagram архивное фото. Это обложка глянцевого журнала Vogue выпуска 1987 года.

На фото 21-летняя Синди запечатлена в розовом атласном жакете или блузке с кашемировым шарфом на шее. На ее лице макияж тоже в розовых оттенках. Автор снимка – американский фотограф Ричард Аведон. В комментарии Кроуфорд написала, что это ее первая обложка для легендарного журнала, поэтому она является знаковой для нее.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показывала архивное фото, на котором запечатлена в пикантном желтом купальнике.

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