Это было забавно: три неординарных наряда знаменитостей на светских мероприятиях

Надели они их, конечно же, только чтобы привлечь внимание.
В этом году звезды без сомнений нас часто шокировали и удивляли, а среди модных трендов появлялись совершенно дикие вещи, например, гламурные трусы, расшитые камнями и кристаллами, или топы-нагрудники. Но были и наряды, которые откровенно смешили и именно на них мы предлагаем взглянуть еще раз.
Сэм Смит
Британский исполнитель надел надувной костюм от бренда Harri на церемонию Brit Awards. Наряд певца был латексным, имел широкие штаны, напоминавшие галифе, а также широкие плечи на жакете, который застегивался на молнию.
Saweetie
Также насмешила и эта американская рэп-исполнительница, поскольку пришла на церемонию MTV в странном, но гламурном платье с огромными костями. Экстравагантный наряд создал бренд AREA.
Коко Роша
Не менее удивила и канадская супермодель, когда появилась на светском мероприятии в Париже, которое проводилось изданием The Business of Fashion в рамках Недели моды. Коко отдала предпочтение нестандартному наряду - платью в виде диско шара.
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