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Это было забавно: три неординарных наряда знаменитостей на светских мероприятиях

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Это было забавно: три неординарных наряда знаменитостей на светских мероприятиях

Коко Роша / Фото: Associated Press

Надели они их, конечно же, только чтобы привлечь внимание.

В этом году звезды без сомнений нас часто шокировали и удивляли, а среди модных трендов появлялись совершенно дикие вещи, например, гламурные трусы, расшитые камнями и кристаллами, или топы-нагрудники. Но были и наряды, которые откровенно смешили и именно на них мы предлагаем взглянуть еще раз.

Сэм Смит

Британский исполнитель надел надувной костюм от бренда Harri на церемонию Brit Awards. Наряд певца был латексным, имел широкие штаны, напоминавшие галифе, а также широкие плечи на жакете, который застегивался на молнию.

Сэм Смит / © Associated Press
Сэм Смит / Фото: Associated Press

Saweetie

Также насмешила и эта американская рэп-исполнительница, поскольку пришла на церемонию MTV в странном, но гламурном платье с огромными костями. Экстравагантный наряд создал бренд AREA.

Saweetie / © Associated Press
Saweetie / Фото: Associated Press

Коко Роша

Не менее удивила и канадская супермодель, когда появилась на светском мероприятии в Париже, которое проводилось изданием The Business of Fashion в рамках Недели моды. Коко отдала предпочтение нестандартному наряду - платью в виде диско шара.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
150
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