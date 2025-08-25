Это доступно всем: Джеймс Миддлтон поделился секретом, как они с женой Ализе решают конфликты в семье

Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон / © Instagram Джеймса Миддлтона

На видео запечатлена его супруга Ализе Тевене. Джеймс Миддлтон неожиданно поделился с подписчиками информацией о том, как они с Ализе справляются с трудностями, с которыми непременно сталкивается каждая супружеская пара.

«С тех пор, как мы познакомились, мы с Ализе бегаем бок о бок. На самом деле, если мы когда-нибудь ссоримся, бег — это наш способ разрядить обстановку (отчасти потому, что ни один из нас не может разговаривать во время этого 😂). В последнее время мы собирались бегать за Иниго, но недавно я запланировала этот забег в Альпах, и он, возможно, будет самым красивым», — написал Миддлтон.

Джеймс и Ализе в браке с 2021 года, а осенью 2023 года у пары родился первенец — сын Иниго. В свой день рождения в апреле Джеймс делился милым видео с сыном.