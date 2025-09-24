ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

Это ее стихия: звезду «Уэнздей» Кэтрин Зету-Джонс подловили во время игры в гольф

Это любимый вид спорта актрисы и она в очередной раз продемонстрировала свои умения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Британка Кэтрин Зета-Джонс — оскароносная актриса, у которой вне съемочной площадки есть еще одна большая страсть — гольф. На протяжении многих лет она занимается этим видом спорта.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

24 сентября Кэтрин сыграла на первой лунке во время знаменитого турнира по гольфу Кубок Райдера на поле для гольфа Bethpage Black в Фармингдейле, штат Нью-Йорк. Спортсменку и актрису заметили папарацци.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Актриса брала участие в турнире, в котором были задействованы и другие звезды: Бруклин Бекхэм, а также звезды «Гарри Поттера» Том Фелтон и Джеймс Фелпс. Они представляли на мероприятии Европу.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кубок Райдера — это мужской турнир по гольфу, проводимый раз в два года между командами Европы и США. Актеры на мероприятии играли за гостевую команду.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Ранее актриса также принимала участие в турнирах, которые проходили в разных странах. В частности, папарацци фотографировали ее на Mission Hills Star Trophy в Хайкоу, островной провинции Хайнань на юге Китая.

Образы актрисы Кэтрин Зеты-Джонс (21 фото)

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кери / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кери / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс на премьере сериала / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс на премьере сериала / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie