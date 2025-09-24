Это ее стихия: звезду «Уэнздей» Кэтрин Зету-Джонс подловили во время игры в гольф

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Британка Кэтрин Зета-Джонс — оскароносная актриса, у которой вне съемочной площадки есть еще одна большая страсть — гольф. На протяжении многих лет она занимается этим видом спорта.

24 сентября Кэтрин сыграла на первой лунке во время знаменитого турнира по гольфу Кубок Райдера на поле для гольфа Bethpage Black в Фармингдейле, штат Нью-Йорк. Спортсменку и актрису заметили папарацци.

Актриса брала участие в турнире, в котором были задействованы и другие звезды: Бруклин Бекхэм, а также звезды «Гарри Поттера» Том Фелтон и Джеймс Фелпс. Они представляли на мероприятии Европу.

Кубок Райдера — это мужской турнир по гольфу, проводимый раз в два года между командами Европы и США. Актеры на мероприятии играли за гостевую команду.

Ранее актриса также принимала участие в турнирах, которые проходили в разных странах. В частности, папарацци фотографировали ее на Mission Hills Star Trophy в Хайкоу, островной провинции Хайнань на юге Китая.