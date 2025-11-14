ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
130
1 мин

Это ее стиль и ее стихия: Пэрис Хилтон вышла в свет с платье с леопардовым принтом и стразами

Пэрис Хилтон на красных дорожках как рыба в воде. Голливудская блондинка не только умеет привлечь к себе внимание, но также остается верной своей любви к гламуру и роскоши.

Юлия Каранковская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Getty Images

На мероприятии GQ Men Of The Year 2025 она блистала в обтягивающем мини-платье с высокой горловиной и длинными рукавами, которое также было декорировано стразами разного оттенка, выложенными в хищный рисунок.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис также дополнила мини сетчатыми капроновыми колготками, очками и сапогами из замши. Макияж знаменитости был лаконичным, как и ее прическа с распущенными волосами.

На мероприятии Пэрис позировала обнявшись с певицей Лиззо, которая надела на мероприятие платье-комбинацию потрясающего бежевого оттенка в сочетании с мюлями.

Пэрис Хилтон и Лиззо / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Лиззо / © Getty Images

Несколькими днями ранее Пэрис также посетила благотворительный вечер Baby2Baby, а поскольку она обожает быть яркой и гламурной, то для своего появления выбрала по-особенно знаковое платье — наряд голубого цвета от бренда Jenny Packham. Примечательное это платье тем, что точно в таком же, но золотого цвета, несколько лет тому назад появилась на премьере фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» принцесса Кейт. Наряд поразил всех на повал и вспоминается по сей день.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Стиль Пэрис Хилтон (65 фото)

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Дженнер / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Дженнер / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

