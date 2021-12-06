Это эффектно: Адриана Лима в комбинезоне с пикантным декольте вышла на дорожку

40-летняя бразильянка выбирает для светских выходов все более откровенные наряды.

Было время, когда Адриана Лима заявляла, что больше не собирается сниматься в нижнем белье для рекламных кампаний, и на публике модель появлялась не часто. Но сейчас все изменилось. Теперь если Адриана и посещает какое-то мероприятие, то непременно выбирает для публичного выхода наряд поэффектнее.

В выходные звезда была на мероприятии Mark Levinson Vinyl Lounge в Sacred Space во время Art Basel Miami 2021 в Майами. На дорожке знаменитость появилась в блестящем комбинезоне с очень глубоким декольте, который подчеркивал ее фигуру и дополнила наряд серебристыми босоножками на каблуках. Лима сделала высокий хвост и вечерний макияж. Также у нее был светлый маникюр и педикюр, а в ушах сверкали серьги.

Адриана Лима / Getty Images

В прошлый раз Адриана посещала церемонию Fashion Awards 2021 в Лондоне. Супермодель вышла на красную дорожку в ансамбле от Celia Kritharioti, который состоял из укороченного топа и длинной юбки, украшенных камнями Swarovski.

Адриана Лима / Associated Press

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