Это эффектно: дизайнер родом из Украины создал откровенный образ для певицы Хлои Бейли

Девушка выглядела в этом луке потрясающе, но она не единственная, кто надевал такой металлический наряд.

Восходящая американская звезда - 24-летняя Хлоя Элизабет Бейли, также известная под своим одноименным сценическим псевдонимом Chlöe, - поделилась новыми кадрами в Instagram.

Девушка позировала в очень откровенном комплекте, состоящем из стрингов, лифа на тонких бретельках и болеро. Дополняли образ украшения, золотистые мюли, макияж и пышная прическа.

Автором этого сексуального образа является Наталья Феднер — она кутюрье из Лос-Анджелеса, но родилась в Украине и в детстве эмигрировала с семьей в Колумбус, штат Огайо.

Уже в зрелом возрасте Наталья переехала в Нью-Йорк, а затем в Париж, чтобы поступить в знаменитую школу дизайна Parsons School of Design и изучить техники высокой моды. Во время учебы и после ее окончания Наталья работала в Calvin Klein Collection, Donna Karan Collection и Marc Jacobs. Сейчас дизайнер создает свои потрясающие и совершенно уникальные вещи из тонких металлических цепочек под названием Stretch Metal. Этот необычный "материал" для изделий Наталья разработала лично и в 2021 году запатентовала. Вещи из Stretch Metal принимают форму тела, но при этом могут растягиваться, как ткань, и быть удобными.

Дизайнер очень известна в мире знаменитостей, ведь создавала образы для Бейонсе, Тины Кароль, Шакиры, Дженнифер Лопес, Шер, Доджы Кэт, Джанет Джексон, Шарлиз Терон, Алисия Киз, Ленни Кравица, Карди Би, а также сестер Кардашьян. Многие из работ Феднер можно увидеть в популярных клипах этих звезд.

Сама же Наталья с начала полномасштабной войны всем сердцем поддерживает родину. Девушка часто публикует информацию в своих соцсетях об Украине, просит донатить, а также во время одного из своих показов вышла на подиум с сине-желтым флагом.

Показ бренда Natalia Fedner / Фото: Getty Images

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