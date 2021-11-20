"Это эмоциональный удар": участник "Холостячки" прокомментировал свой уход из проекта

Андрей Хветкевич поделиился размышлениями после ухода из шоу.

Состоялся десятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Главная героиня проекта Злата Огневич в этом выпуске знакомилась с семьями мужчин, после чего ей нужно было принять решение, с кем из участников она попрощается. И так, на церемонии роз певица отправила домой владельца IT-компании Андрея Хветкевича.

Андрей Хветкевич/Instagram

Мужчина опубликовал в Instagram селфи, на котором он запечатлен перед зеркалом в персиковом костюме и черной рубашке. Андрей под фото проккоментировал свой вылет из шоу:

"Любой конец – это начало. Проект "Холостячка" для меня закончился. Хотя проектом я его не считаю с момента первой встречи со Златой.

Это была маленькая жизнь внутри жизни. Легко ли мне было принять мой уход? Блин, очень нелегко! Эмоциональный удар, к которому невозможно быть готовым. Но, знаете, это было настоящее путешествие в свою личную глубину. Такого опыта я не получал никогда ранее. Я ушел с новыми открытиями о себе и с верой в настоящую любовь. Порой, чтобы взлететь, нужно несколько раз упасть. Как бы не звучало банально, для меня это приобрело смысл. Сейчас во мне много благодарности. В первую очередь Злате за ее открытость, честность и безграничную женственность. С ней было всегда так легко, тепло, в моей памяти этот период займет особое место.

Также я благодарен всем парням, команде проекта за позитив, профессионализм, человечность. Люди — важная ценность жизни! Поэтому мое участие в проекте подошло к концу, а жизнь продолжается и в каких-то моментах она только начинается! Спасибо вам, что все это время поддерживали и верили в меня, это бесценно!"

Злата отреагировала на пост мужчины.

"Андрей, я очень рада, что проект нас познакомил, спасибо за общение и волшебные свидания! За каждое из них", - написала она в комментарии.

"Спасибо тебе, Злата! Я верю, что ты найдешь истинную любовь. Обнимаю", - ответил ей Хветкевич.

Читайте также: