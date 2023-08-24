Это еще не конец: сериал "И просто так..." продлили на третий сезон

Сериал стал лидером по просмотрам на сервисе Max, поэтому мы вскоре снова увидим любимых персонажей.

Нашумевший сериал "И просто так…" - спин-офф культового шоу начала 2000 годов "Секс в большом городе" - продлили на третий сезон. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на заявление Сары Обри, руководителя отдела стриминга Max по оригинальному контенту.

Съемки сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images

"Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка. Также мы рады сообщить, что с момента запуска 2-го сезона "И просто так…" занимает первое место в рейтинге Max Original и является самым просматриваемым сериалом производства стриминга", - сказала руководитель отдела контента Max Сара Обри.

Также выход третьего сезона прокомментировал исполнительный продюсер и шоураннер Майкл Патрик Кинг.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

"Мы очень рады провести больше времени во вселенной "Секса в большом городе", рассказывая новые истории о жизни этих интересных и вдохновляющих персонажей, которых играют эти замечательные актрисы", - заявил он.

Напомним, что в сериале воссоединились Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, которые повторяют свои роли из "Секса в большом городе". Во втором сезоне также вернулся Джон Корбетт в роли Эйдана Шоу и Ким Кэтролл, но появилась только в эпизодической роли в финале сериала.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Точная дата выхода третьего сезона пока неизвестна. Работу над ним удастся продолжить только после окончания исторической забастовки сценаристов и актеров, которая продолжается с мая.

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