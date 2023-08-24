Это еще не конец: сериал "И просто так..." продлили на третий сезон

Сериал стал лидером по просмотрам на сервисе Max, поэтому мы вскоре снова увидим любимых персонажей.
Нашумевший сериал "И просто так…" - спин-офф культового шоу начала 2000 годов "Секс в большом городе" - продлили на третий сезон. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на заявление Сары Обри, руководителя отдела стриминга Max по оригинальному контенту.
"Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка. Также мы рады сообщить, что с момента запуска 2-го сезона "И просто так…" занимает первое место в рейтинге Max Original и является самым просматриваемым сериалом производства стриминга", - сказала руководитель отдела контента Max Сара Обри.
Также выход третьего сезона прокомментировал исполнительный продюсер и шоураннер Майкл Патрик Кинг.
"Мы очень рады провести больше времени во вселенной "Секса в большом городе", рассказывая новые истории о жизни этих интересных и вдохновляющих персонажей, которых играют эти замечательные актрисы", - заявил он.
Напомним, что в сериале воссоединились Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, которые повторяют свои роли из "Секса в большом городе". Во втором сезоне также вернулся Джон Корбетт в роли Эйдана Шоу и Ким Кэтролл, но появилась только в эпизодической роли в финале сериала.
Точная дата выхода третьего сезона пока неизвестна. Работу над ним удастся продолжить только после окончания исторической забастовки сценаристов и актеров, которая продолжается с мая.
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