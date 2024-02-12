Это фурор: Дженнифер Лопес опять надела наряд от украинского дизайнера

Певица все чаще появляется на публике в наших брендах.
Певица Дженнифер Лопес опять покорила сердца украинцев, когда появилась в эфире популярного шоу Saturday Night Live.
Звезда была одной из приглашенных ведущих программы, а затем представила в эфире свои песни. Во время исполнения Can't Get Enough певица вышла на сцену в черном костюме, который состоял из широких штанов с вырезами на бедрах и укороченного жакета. Шею Лопес при этом украшало колье от Jacob & Co. Necklace.
Однако главный интерес в луке вызвал топ Дженнифер, поскольку он был от украинского бренда Frolov, основанного дизайнером Иваном Фроловым.
Топ был белого цвета, с резинками под грудью и с воротом, как у рубашки.
Это не первое появление Лопес в нарядах от Frolov, поскольку недавно в роскошном свадебном платье от украинского бренда с фирменными сердцами, она появилась в своем новом клипе.
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