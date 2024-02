Это фурор: Дженнифер Лопес опять надела наряд от украинского дизайнера

Певица Дженнифер Лопес опять покорила сердца украинцев, когда появилась в эфире популярного шоу Saturday Night Live.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Звезда была одной из приглашенных ведущих программы, а затем представила в эфире свои песни. Во время исполнения Can't Get Enough певица вышла на сцену в черном костюме, который состоял из широких штанов с вырезами на бедрах и укороченного жакета. Шею Лопес при этом украшало колье от Jacob & Co. Necklace.

Однако главный интерес в луке вызвал топ Дженнифер, поскольку он был от украинского бренда Frolov, основанного дизайнером Иваном Фроловым.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Топ был белого цвета, с резинками под грудью и с воротом, как у рубашки.

Это не первое появление Лопес в нарядах от Frolov, поскольку недавно в роскошном свадебном платье от украинского бренда с фирменными сердцами, она появилась в своем новом клипе.

Дженнифер Лопес / скриншот с видео Can't Get Enough

Дженнифер Лопес / скриншот с видео Can't Get Enough

