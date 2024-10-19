Это гламурно и красиво: Элизабет Херли посетила благотворительный вечер с сыном-копией

59-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли посетила первый благотворительный гала-вечер организации Black Women Rising UK, который прошел в отеле Waldorf Hilton в Лондоне.

На этом светском вечере она появилась в гламурном розовом платье с прозрачными вставками, вышивкой белыми нитками и гламурными пайетками. Наряд смотрелся смело и эффектно, а сочетала Элизабет его с золотыми босоножками на каблуках и клатчем-коробкой.

Также актриса надела набор украшений с бриллиантами и сделала свой любимый яркий макияж с серыми тенями на глазах.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Это мероприятие с ней посетил единственный сын - 22-летний Дэмиан. Он - актер, модель и начинающий режиссер. На светский вечер пришел в черном наряде, который включал гламурный пиджак со стразами и кожаные штаны с разрезами на штанинах. Также Дэмиан сделал укладку и надел цепочку с крестом на шею.

Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Элизабет - не единственная звезда, которая на этой неделе вышла в свет с ребенком. Также фурор произвела 75-летний модельер Вера Вонг, которая взяла на благотворительный вечер в Нью-Йорке двух своих дочерей - Сесилию и Жозефину.

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