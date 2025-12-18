Это идеальное праздничное платье: Тейлор Свифт вышла в свет в бордовом бархатном мини

Тейлор Свифт / © Getty Images

Поп-звезда Тейлор Свифт продемонстрировала одно из самых милых своих платьев в праздничном стиле — изысканное бархатное мини с открытыми плечами. Этот наряд певицы был от бренда David Koma и идеально подчеркивал фигуру, а архитектурная линия плеч добавляла изящества образу.

Это бордовое платье Свифт носила в сочетании с туфлями от Aquazzura в таком же изысканном цвете и из бархата, а также собрала волосы в высокую прическу, сделала свой фирменный макияж с красной помадой и надела драгоценности среди которых можно заметить потрясающее винтажное колье с рубинами, бриллиантами и 18-каратным золотом и браслет с опалом от Danes Road Antiques.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор была действительно очаровательной и милой, однако этот лук кардинально отличается от того, что певица любит носить и обычной жизни. Тейлор часто фотографируют в мини-юбках, но это и не удивительно, ведь у нее потрясающая фигура, но ее стиль обычно очень лаконичный, хоть и включает на самом деле люксовые бренды и аксессуары.

Например, на прошлой неделе певицу сфотографировали в Нью-Йорке в одной из самых модных пар сапог этой зимы.

Тейлор Свифт / © Getty Images