Это изумительно: Сара Джессика Паркер надела ярко-розовое платье от Oscar de la Renta

Этот конфетный оттенок смотрелся на актрисе оригинально и был ей к лицу.
Звезда сериала "Секс в большом городе" - 59-летняя Сара Джессика Паркер - сейчас снимается в новой сезоне сериала "И просто так…". Для этого проекта костюмеры шоу Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго заказали Паркер новое платье у бренда Oscar de la Renta.
Наряд был создан по индивидуальному дизайну в ярко-розовом цвете. Коктейльное платье было расшито кристаллами и жемчугом, подол у платья был фигурным, декольте квадратным, а вот рукава длинными. Талию актрисы костюмеры украсили широким золотым поясом.
Этот образ дополнили серебристые аксессуары - небольшая сумка и босоножки на каблуках. Волосы Паркер были собраны в элегантный низкий пучок.
Однако это не первый наряд в подобном цвете, который мы увидим в новом сезоне сериала. Во время съемок Паркер попала под прицел папарацци в длинном платье-пальто такого же оттенка, у которого были белые пуговицы и рукава.
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