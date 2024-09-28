Это изумительно: Сара Джессика Паркер надела ярко-розовое платье от Oscar de la Renta

Этот конфетный оттенок смотрелся на актрисе оригинально и был ей к лицу.

Звезда сериала "Секс в большом городе" - 59-летняя Сара Джессика Паркер - сейчас снимается в новой сезоне сериала "И просто так…". Для этого проекта костюмеры шоу Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго заказали Паркер новое платье у бренда Oscar de la Renta.

Наряд был создан по индивидуальному дизайну в ярко-розовом цвете. Коктейльное платье было расшито кристаллами и жемчугом, подол у платья был фигурным, декольте квадратным, а вот рукава длинными. Талию актрисы костюмеры украсили широким золотым поясом.

Этот образ дополнили серебристые аксессуары - небольшая сумка и босоножки на каблуках. Волосы Паркер были собраны в элегантный низкий пучок.

Сара Джессика Паркер / фото: Oscar de la Renta

Однако это не первый наряд в подобном цвете, который мы увидим в новом сезоне сериала. Во время съемок Паркер попала под прицел папарацци в длинном платье-пальто такого же оттенка, у которого были белые пуговицы и рукава.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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