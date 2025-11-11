Это красиво и элегантно: рассматриваем новую прическу принцессы Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

11 ноября принцесса Уэльская появилась на мероприятии, чтобы возложить венок и почтить память погибших солдатов своей страны. Будущая королева выглядела сдержанно и элегантно в классическом черном пальто, которое дополняла широкополая шляпа с бантом.

Однако не только наряд Кэтрин заслуживал внимания, а и ее очаровательная прическа. Британская принцесса появилась со сложным боковым пучком, который идеально сочетался с ее головным убором.

С момента свадьбы с принцем Уильямом Кейт постоянно находится в центре внимания, а ее волосы часто стают поводом для обсуждений, поэтому она их доверяет парикмахеру Аманде Кук Такер. Женщина работает на королевскую семью с 2012 года и готовила Кейт к самым важным событиям в ее жизни, а также именно благодаря ей, минимальные изменения во внешности принцессы Уэльской становятся «вирусными» — каждая новая стрижка или оттенок волос — всегда бурно обсуждаются. Но главное то, что у Кейт под ее крылом всегда идеально уложеные волосы, а прически отлично сочетаются со шляпками.