Это красиво: Кейт Хадсон вышла в свет в прозрачном платье с рукавами "баранья нога"

Кейт Хадсон появилась на премьере фильма «Песня любви», в котором сыграла вместе с Хью Джекманом. Она вышла на красную дорожку в Берлине в прозрачном платье насыщенного синего цвета, который напоминал сапфир.

Это был наряд от бренда Vera Wang, с длинными рукавами фасона «баранья нога». Свое название они получили из-за внешнего вида — они напоминают заднюю ногу барашка — сверху очень широкие и сужаются к низу.

Также у платья были глубокое декольте, открытая спина, небольшие оборки на животе и длинная юбка. Дополнила Хадсон его массивными серьгами из черненого золота с белыми бриллиантами от Nikos Koulis, а также массивными кольцом от David Yurman.

Однако также привлекали в этом луке нижнее белье — креативный бюстгальтер черного цвета с лямками и шелковые шорты, которые Кейт надела под прозрачное платье. Но изюминкой лука стал ее маникюр.

Маникюр Кейт Хадсон / © Getty Images

Напомним, что не так давно актриса покорила всех своим платеь от Valentino с креативными рукавами с вырезами и стразами.