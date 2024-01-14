Это красиво: очаровательная Розамунд Пайк вышла на красную дорожку в платье с розами на юбке

Ее платье было в романтическом дизайне, который привлекал внимание.

Актриса Розамунд Пайк, сыгравшая в фильме "Солтберн", посетила мероприятие BAFTA Tea Party, которое прошло в Беверли-Хиллз. На красной дорожке она очаровала всех присутствующих, поскольку надела платье романтического дизайна от бренда Simone Rocha.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Наряд состоял из нескольких слоев. Первый слой платья - комбинация нежно-бежевого оттенка с тонкими бретельками и кружевом. А вот вторая часть наряда являла собой полупрозрачное платье с широкими бретельками и широкой юбкой с воланами и карманами.

Особенностью платья было то, что в него были вшиты шесть роз персикового со стеблями. Также в подол было вшито несколько листьев роз.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Это очаровательное платье Розамунд дополнила атласными мюлями на каблуках и с бантами, а также серьгами-жемчужинами.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Макияж у нее был лаконичным, а как и прическа - волосы актрисе собрали в высокий пучок.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант. Актриса выбрала эффектный наряд, поскольку на ней было платье-бюстье от бренда Oscar de la Renta.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

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