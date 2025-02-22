Это культовое платье: Лила Мосс повторила образ Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе"

Спустя 28 лет этот наряд продолжает быть актуальным.

Британская модель Лила Мосс посетила светское мероприятие в Лондоне организованное Брендом Donna Karan New York в честь ее матери Кейт Мосс и кампании SP25.

Лила и Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Для этого мероприятия Лила выбрала черное лаконичное платье, конечно же, от бренда Donna Karan. Это был легкий свободный наряд в бельевом стиле и на прозрачных бретельках.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Платье выглядело элегантно и с немного смело, но Лила не единственная знаменитость, которая решилась надеть это мини. Одной из самых известных обладательниц такого наряда также является актриса Сара Джессика Паркер.

В сексуальном мини-платье с тонкими бретельками, которое было сделано в цвете, который повторял оттенок кожи, актриса появилась в первом сезоне сериала "Секс в большом городе". Это было идеально скроенное платье от Donna Karan, в котором Кэрри казалась голой. В этом же наряде Сара Джессика вышла на красную дорожку Vogue Fashion Awards в 1997 году.

Сара Джессика Паркер на красной дорожке и в сериале / фото: Getty Images, скриншот с видео

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