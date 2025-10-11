Это лаконично, но очень красиво: Айла Фишер в белом коктейльном платье вышла на красную дорожку

Айла Фишер / © Associated Press

Реклама

49-летняя австралийская актриса Айла Фишер посетила показ фильма «Джей Келли», который презентовали в рамках 69-го Лондонского кинофестиваля. Актриса блистала на красной дорожке в нежном и лаконичном белом платье-бюстье, которое было расшито пайетками.

Наряд идеально подчеркивал фигуру знаменитости, а дополнила она его серебристыми босоножками и массивными серьгами с камнями. Макияж Айла сделала яркий — акцент был на ярко-красных губах.

Айла Фишер / © Associated Press

Но главный акцентом образа были волосы звезды — красивые и длинные рыжие локоны красиво контрастировали с ее светлым платьем.

Реклама

Айла Фишер / © Associated Press

Напомним, что также недавно звезда посетила мероприятие, которое проводилось фондом Джорджем и Амаль Клуни. Айла Фишер позировала фотографам в обтягивающем длинном вечернем наряде с декольте и разрезом на юбке.

Айла Фишер / © Associated Press

Образ она дополнила клатчем пудрового цвета и босоножками на больших платформах.