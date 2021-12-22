Это легко повторить: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как делает повседневный макияж

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли демонстрирует подписчикам свой очередной макияж.

34-летняя модель, которая сейчас беременна вторым ребенком, опубликовала в Instagram ролик и показала, как делает сама себе макияж. Она наносит на скулы румяна специальной кистью, а также помаду на губы.

"Немного божественного румянца в Foxglove & Lip Sculpt in Quartz, осветляющего мой цвет лица и настроение этим утром!" - написала модель.

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Ранее Рози Хантингтон-Уайтли уже публиковала другое видео и показывала, как наносит макияж полностью. Тогда модель опубликовала в своем блоге видео и продемонстрировала, какие продукты наносит на лицо перед тем, как ей делают макияж. Кстати, перед праздниками научиться делать себе красивый макияж без помощи профессионалов может оказаться отличной идеей.

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