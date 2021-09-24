"Это лучшее свидание в моей жизни": участник "Холостячки-2" исполнил мечту Златы Огневич

Певица пошла на первое свидание с Дмитрием из Львова.

Сейчас в эфире СТБ идет второй выпуск романтического шоу "Холостячка-2". Его главная героиня – певица Злата Огневич поближе узнает мужчин, которые борются за ее сердце.

Право первого свидания со Златой выпало Дмитрию из Львова. Мужчина подготовил для артистки прыжок с парашютом.

Злата Огневич / Instagram Холостяк СТБ

Затем они поехали на романтический ужин на природе, где певицу ждал еще один сюрприз: Дима подготовил надпись "Злата и Дмитрий" с сердечком между именами и поджог ее. Выглядело это эффектно.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Во время свидания Огневич призналась: "Ты исполнил мою мечту. Это лучшее свидание в моей жизни", - сказала Злата Дмитрию и вручила ему бутоньерку.

Злата Огневич/Скрин видео

В этот вечер Злата продемонстрировала кокетливый образ. На ней было мини-платье с цветочным принтом и пикантным декольте. Сверху она надела черную косуху. Лук певица дополнила черными ботинками на грубой подошве.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

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