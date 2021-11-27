Это мило: финалистка шоу "Холостяк-11" Юлия "Зайка" показала фото с собаками

Юлия Бельченко очень любит животных, поэтому она периодично посещает приюты для них.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" Юлия Бельченко "Зайка" посетила приют для животных. Девушка уже не впервые занимается помощью животным. Она и своих фолловеров призывает по возможности посещать подобные приюты и помогать братьям нашим меньшим.

В Instagram Юля опубликовала снимок, на котором запечатлена с двумя собаками, которые кажутся еще совсем щенками.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

"Место, где я чувствую себя нужной. Каждый раз покидая стены приюта понимаю, что день прожит не зря. Маленькие поступки делают мир лучше. Благодарю всех, кто сегодня посетил Бородянский приют с нами. Вы - люди с большим сердцем", - написала Бельченко.

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