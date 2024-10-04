Это мило: Наоми Уоттс позировала с огромным псом на красной дорожке кинофестиваля

Актриса и ее спутник очаровали публику на мероприятии.
Сейчас в Нью-Йорке продолжается Международный кинофестиваль, и в рамках его программы публике презентовали фильм "Друг", в котором сыграла актриса Наоми Уоттс. На красную дорожку она вышла в черном креативном платье с виниловой юбкой и корсетным верхом без бретелек. Верхняя часть платья была с так называемым "голым" эффектом, который создавался из-за того, что нижняя ткань платья была бежевой, а верхний слой - черным и полупрозрачным.
Носила наряд Наоми в сочетании с черными остроносыми туфлями и массивными серебристыми серьгами с камнями. Волосы она уложила в лаконичную прическу.
Однако главной звездой мероприятия стал коллега Наоми по фильму - большой пес породы немецкий дог. Его зовут Бинго, и именно он сыграл в этой картине с актрисой.
Похоже, во время работы они очень подружились, ведь не только позировали вместе, но и целовались.
Фильм "Друг" основан на популярной книге американской писательницы Сигрид Нуньес. Роман выпущен в 2018 году и получил Национальную книжную премию США в области художественной литературы. Он рассказывает историю о писательнице, которая берет себе немецкого дога, принадлежавшего ранее ее умершему другу и наставнику. Основные съемки начались в феврале 2024 года в Нью-Йорке, и актриса часто попадала под прицел папарацци вместе с Бинго.
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