Это модный шедевр: олимпийская чемпионка надела платье из 15 тысяч стеклянных пузырей
В этом образе переплелись высокая мода и технологии.
Олимпийская чемпионка Эйлин Гу привлекла внимание на нынешнем Met Gala платьем, сделанным из 15 тысяч стеклянных пузырей. Ее выход стал одним из самых запоминающихся модных моментов вечера.
Это платье для 22-летней девушки создала нидерландский дизайнер Ирис ван Герпен. Но это творение было не просто визуальным зрелищем — платье интерактивное и буквально создавало пузырьки во время движений Эйлин и выпускало через специальные отверстия в юбке.
На изготовление платья ушло более 2500 часов. Образ красавица дополнила высокой прической, блестящим макияжем и нежными мюлями с прозрачными пряжками.
