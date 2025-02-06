Это настоящее чудо: Павел Зибров осуществил мечту видеографа Reuters, который был в коме после ранения в Краматорске

Павел Зибров поделился со своими подписчиками в Instagram невероятной историей. На днях артист познакомился с видеографом Reuters Иваном Любиш-Кирдеем, который полгода назад получил тяжелое ранение в Краматорске. Артист посетил "усатую вечеринку" (все гости наклеили себе черные усы), которую для Ивана устроили родные в больнице.

Павел Зибров и Иван Любиш-Кирдей / Фото: Instagram Павла Зиброва

Любиш-Кирдей был в коме и забота родных и голос Павла Зиброва помогли ему прийти в себя и стать на ноги.

Когда мужчина был в коме, то родные записывали для него видео, надеясь, что он услышит их голоса и это поможет ему прийти в себя. Затем жена видеографа – Мария – вспомнила, что ее муж любит творчество Павла Зиброва и всегда мечтал познакомиться со своим кумиром и спеть с ним.

Реализовать мечту Ивана помогли журналист ТСН Наталья Нагорная и дочь народного артиста – Диана Зиброва. Павел Николаевич записал видеообращение к Ивану, пожелав ему выздоровления и пообещав с ним вместе спеть.

Когда мужчина пришел в себя, ему дали послушать видеообращение от Павла Зиброва. Такой приятной неожиданности Иван очень обрадовался и пригласил кумира к себе на вечеринку. И уже через некоторое время мечта Ивана сбылась – Павел Николаевич посетил праздничную вечеринку и они вместе спели "Хрещатик".

"Вчера состоялась наша теплая встреча. Усатая вечеринка! Иван был приятно поражен, в приподнятом настроении и мы вместе спели не одну мою песню под баян, на котором играл сам Иван! Вся семья была в сборе и это был прекрасный зимний день для того, чтобы осуществить мечту.

Мне невероятно приятно, что мой голос, музыка, песни придают веру и дарят радость, лечат, становятся лучом света во тьме", – написал Павел Николаевич в посте.

Наталья Нагорная, Нелли Ковальская, Павел Зибров, Иван Любиш-Кирдей / Фото: Instagram Павла Зиброва

Случай с Иваном Любиш-Кирдеем врачи называют уникальным. Они отметили, что столь быстрое восстановление после сверхсложных ранений – это большое чудо. Это пример того, как поддержка родных и яркие эмоции имеют большую силу и очень важны в процессе восстановления и выздоровления.

Еще месяц назад Иван передвигался на колесном кресле, у него почти не работала правая рука, а уже в конце января на свой 41-й день рождения Иван пел и танцевал вместе с родными и друзьями.

"Сегодня Иван самостоятельно стоит на ногах, поет, играет на баяне, а главное — он хочет снова взять камеру в руки и вернуться к любимой работе. Именно благодаря его глазам и его мастерству мир видел первые дни полномасштабного вторжения! Верю, что уже летом мы вместе споем на Крещатике. И от всего сердца хочу пожелать Ивану — мира, добра, крепкого здоровья, быстрого восстановления и исполнения самых заветных мечтаний!" – добавил Павел Зибров.

Зибров спел вместе с раненым видеографом «Reuters»: щемящие кадры из больницы

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