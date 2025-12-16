- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 245
- Время на прочтение
- 1 мин
Это настоящий французский шик: 62-летняя Филиппин Леруа-Болье произвела фурор кружевным мини-платьем
На этой неделе на Netflix выходит долгожданный пятый сезон популярного сериала «Эмили в Париже». Грандиозная премьера шоу состоялась в столице Франции.
На красную дорожку мероприятия пришли исполнительницы главных ролей — Лили Коллинз, Эшли Парк и Филиппин Леруа-Болье. Однако несмотря на то, что все актрисы выглядели потрясающе в своих вечерних платьях, именно 62-летняя француженка Леруа-Болье продемонстрировала настоящий шик и изысканность.
Филиппин выбрала для мероприятия короткое черное кружевное платье с длинным, свободным шлейфом, украшеное рюшами от Модного дома Saint Laurent. Также у наряда были длинные рукава и глубокое декольте.
Актриса дополнила образ прозрачными колготками в черные точки, классическими туфлями на каблуках с ремешком, а также украшениями — браслетами на запястьях и серьгами. Также Филиппин добавила к луку объемную шубу из меха, которую просто сбросила с плеч и держала небрежно в руке.