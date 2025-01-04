Это не Александр Терен: участница "Холостяка-13" рассказала, как нашла свою любовь на проекте

Участница "Холостяка-13" — блогер Анастасия Анисимова — приняла участие в специальном выпуске "Холостяк. Жизнь после проекта". В эфире пост-шоу она призналась, что нашла свою любовь на проекте – и это не Александр Терен. Девушка встречается с членом съемочной команды реалити-шоу – Егором.

А началось все с того, что во время съемок Егор, отвечавший за установку света в проекте, обратил внимание на Настю. Девушка ему очень понравилась, но он этого не показывал, ведь понимал, что Анасатия пришла на проект к Александру Терену.

Анастасия и Егор

"На первой вечеринке она мне запомнилась. Она мне очень понравилась, то, как выглядела она, как вела себя за кадром. Ее глаза меня поразили", – сказал Егор.

И только после того, как Настя покинула шоу, Егор ей написал, поинтересовавшись, как она себя чувствует. Они сразу нашли общий язык, начали много общаться, встретились и в конце концов влюбились друг в друга. Анастасия переехала из Харькова в Киев, и теперь они живут вместе.

Анастасия и Егор

В их отношениях полная гармония и они очень счастливы вместе.

"У меня в жизни такого еще не было, чтобы я вот увидела человека, посмотрела в глаза и все стало сразу понятно, и не надо было лишних слов. Очень быстрая влюбленность. Я поняла, что такое взаимная любовь", – призналась девушка.

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