Это не ботокс: топ-модель Роми Стридж показала, как борется с возрастными изменениями кожи лица

Поклонникам моделей всегда интересно знать, как они поддерживают и продлевают молодость кожи лица.

29-летняя нидерландская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Роми Стридж – показала в своем Instagram, как борется с первыми возрастными изменениями на лице. Оказывается, девушка в своей бьюти-рутине использует тейпирование – она наклеивает на лицо специальные эластичные ленты (тейпы), которые, как утверждают специалисты, помогают уменьшить отеки, разгладить морщины и улучшить общий тонус кожи.

Она сделала селфи перед сном и показала его в микроблоге. На ее губах также заметен полупрозрачный патч, который должен увлажнить их.

instagram.com/romeestrijd

А на утро Роми сделала еще одно селфи – видимо, чтобы похвастаться результатом.

instagram.com/romeestrijd

К слову, Роми Стридж – одна из самых успешных моделей Нидерландов. В 2014 году она дебютировала на шоу Victoria's Secret, а в 2015-м официально стала одним из "ангелов" бренда, с которым сотрудничала до 2020-го.

Ранее, напомним, топ-модель Роми Стридж посетила гонку "Формулы-1" в компании мужа. На гонку она пришла в коротком тренче от Tommy Hilfiger, который дополнила бежевыми лаковыми туфлями на низких каблуках и черной маленькой сумкой.

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