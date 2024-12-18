Это не ботокс: топ-модель Роми Стридж показала, как борется с возрастными изменениями кожи лица

Поклонникам моделей всегда интересно знать, как они поддерживают и продлевают молодость кожи лица.
29-летняя нидерландская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Роми Стридж – показала в своем Instagram, как борется с первыми возрастными изменениями на лице. Оказывается, девушка в своей бьюти-рутине использует тейпирование – она наклеивает на лицо специальные эластичные ленты (тейпы), которые, как утверждают специалисты, помогают уменьшить отеки, разгладить морщины и улучшить общий тонус кожи.
Она сделала селфи перед сном и показала его в микроблоге. На ее губах также заметен полупрозрачный патч, который должен увлажнить их.
А на утро Роми сделала еще одно селфи – видимо, чтобы похвастаться результатом.
К слову, Роми Стридж – одна из самых успешных моделей Нидерландов. В 2014 году она дебютировала на шоу Victoria's Secret, а в 2015-м официально стала одним из "ангелов" бренда, с которым сотрудничала до 2020-го.
Ранее, напомним, топ-модель Роми Стридж посетила гонку "Формулы-1" в компании мужа. На гонку она пришла в коротком тренче от Tommy Hilfiger, который дополнила бежевыми лаковыми туфлями на низких каблуках и черной маленькой сумкой.
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