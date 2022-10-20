Это не Брэд Питт: папарацци рассекретили, с кем встречается Эмили Ратажковски

Модель Эмили Ратажковски попала под прицел уличных фотографов в районе Вест-Виллидж, в Нью-Йорке.

Звезда направлялась на очередное мероприятие и выглядела потрясающе в шелковой серебристой блузке с расстегнутыми несколькими верхними пуговицами и черных классических брюках клеш со стрелками, которые сочетала с остроносыми ботильонами.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

На плече у модели висела черная сумка на длинном ремешке, каштановые волосы Эмили разделила по пробору и уложила, сделала макияж в теплых оттенках и надела золотое колье на шею.

Мероприятие, которое посетила Ратажковски, называется Неделя рекламы в Нью-Йорке, она стартовала в понедельник, 17 октября, и собрала более 800 спикеров на восьми отдельных сценах The Market Line, расположенного в историческом Нижнем Ист-Сайде Манхэттена.

Также издание Daily Mail сообщило, что у Эмили Ратажковски романтические отношения музыкантом, диджеем Орацио Риспо. Он работал диджеем в течение двух десятилетий, а также владел и управлял музыкальным магазином в Бруклине под названием Halcyon Record Shop, пока он не закрылся в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Орацио Риспо / Фото: Getty Images

Пару также фотографировали в Нью-Йорке во время свидания, Эмили и Орацио целовались.

Напомним, летом стало известно, что Эмили подала на развод с мужем Себастьяном Бир-Маклардом. Причина - измены со стороны мужа.

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