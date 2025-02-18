Это не ее стиль: 75-летняя Вера Вонг появилась на публике в парике с белыми волосами

Американский модельер посетила вечеринку посвященную номинантам на премию BAFTA Film Awards 2025, которая прошла в Лондоне.
Организатором этого мероприятия был знаменитый ювелирный бренд Bvlgari, а прошло оно в Национальной портретной галерее.
Когда 75-летняя Вера Вонг вышла на публику, то привлекла много внимания, поскольку выглядела не так как обычно. Вера Вонг надела парик с длинными белыми волосами и выглядела в этом образе довольно странно. А что касается наряда, то она отдала предпочтение длинному черному платью с очень глубоким декольте и вырезами по бокам.
Ее наряд дополняла накидка с пышными рукавами, которую она носила приспустив с плеч. Так Вонг только подчеркивала свою сильную худобу.
Позже она вновь вышла на публику, но уже в кардинально другом луке. Вонг надела парик с короткими волосами и черно-белое платье. В этом образе модельер выглядела сногшибательно и значительно моложе.
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