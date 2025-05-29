Это не пластическая хирургия: Линдсей Лохан рассказала, в чем секрет ее внешнего преображения

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Реклама

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан стала главной звездой нового номера американской редакции журнала ELLE. На обложке глянца она появилась в эффектной искусственной белой шубе Dolce & Gabbana, черных колготках и туфлях-слингбэках от Saint Laurent.

Линдсей Лохан

А в интервью журналу Лохан рассказала о своем возвращении на большой экран, последних работах, материнстве и секретах красоты.

В Сети часто обсуждают внешность актрисы, ведь за последние несколько лет она очень изменилась. Линдсей не стала отрицать, что делает инъекции ботокса, однако отметила, что не прибегала к услугам пластических хирургов.

Реклама

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

«Я пью этот сок каждое утро: морковь, имбирь, лимон, оливковое масло, яблоко. Я также пью много зеленого чая, много воды. Я большая поклонница маринованной свеклы, поэтому добавляю ее почти во все. Мой уход за кожей очень специфичен. Я пробую некоторые сыворотки сейчас. Кроме того, я большая поклонница умывания ледяной водой после пробуждения. Я пью много лимонного сока и добавляю тонны семян чиа в свою воду. Каждое утро — патчи под глаза. Также увлекаюсь лазерами», — рассказала Лохан.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

И добавила: «Моя кожа изменилась после рождения сына. Она стала очень чувствительной. Вот что действительно заставило меня изменить всю мою рутину, диету и все такое. Я сдала анализы крови и подумала: „Я хочу знать все, на что у меня аллергия“. Потом я все это исключила, что дало отличный результат».

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ранее, напомним, Линдсей Лохан в элегантном платье со складками получила награду в Лас-Вегасе получила награду в Лас-Вегасе.

Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images © Getty Images