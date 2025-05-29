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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
148
Время на прочтение
2 мин

Это не пластическая хирургия: Линдсей Лохан рассказала, в чем секрет ее внешнего преображения

Внешность актрисы в последнее время часто обсуждают, ведь она очень изменилась.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан стала главной звездой нового номера американской редакции журнала ELLE. На обложке глянца она появилась в эффектной искусственной белой шубе Dolce & Gabbana, черных колготках и туфлях-слингбэках от Saint Laurent.

Линдсей Лохан

Линдсей Лохан

А в интервью журналу Лохан рассказала о своем возвращении на большой экран, последних работах, материнстве и секретах красоты.

В Сети часто обсуждают внешность актрисы, ведь за последние несколько лет она очень изменилась. Линдсей не стала отрицать, что делает инъекции ботокса, однако отметила, что не прибегала к услугам пластических хирургов.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

«Я пью этот сок каждое утро: морковь, имбирь, лимон, оливковое масло, яблоко. Я также пью много зеленого чая, много воды. Я большая поклонница маринованной свеклы, поэтому добавляю ее почти во все. Мой уход за кожей очень специфичен. Я пробую некоторые сыворотки сейчас. Кроме того, я большая поклонница умывания ледяной водой после пробуждения. Я пью много лимонного сока и добавляю тонны семян чиа в свою воду. Каждое утро — патчи под глаза. Также увлекаюсь лазерами», — рассказала Лохан.

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

И добавила: «Моя кожа изменилась после рождения сына. Она стала очень чувствительной. Вот что действительно заставило меня изменить всю мою рутину, диету и все такое. Я сдала анализы крови и подумала: „Я хочу знать все, на что у меня аллергия“. Потом я все это исключила, что дало отличный результат».

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ранее, напомним, Линдсей Лохан в элегантном платье со складками получила награду в Лас-Вегасе получила награду в Лас-Вегасе.

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
148
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