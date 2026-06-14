«Это не Шакира»: сеть взорвалась теориями после выступления певицы на ЧМ-2026

Шакира / © instagram.com/shakira

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Выступление 49-летней колумбийской певицы Шакиры на церемонии открытия Чемпионата мира-2026 на стадионе «Ацтека» в Мехико вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Об этом сообщает Daily Mail.

Зрители обратили внимание на внешность артистки — ее фигуру, прическу и солнцезащитные очки. Некоторые пользователи пришли к выводу, что перед публикой могла выступать не сама Шакира, а ее дублер.

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Во время шоу певица исполнила песню Dai Dai вместе с исполнителем Burna Boy. Часть пользователей предположила, что артистка пела под фонограмму или только имитировала исполнение. Однако больше обсуждений вызвали именно солнцезащитные очки, которые она не снимала на протяжении всего выступления.

«Что произошло с Шакирой? Она выглядела совсем другим человеком (по сравнению с тем, как) несколько недель назад в Рио-де-Жанейро. Это дублер?», — написал один из комментаторов.

Еще один поклонник певицы высказал сразу несколько предположений относительно ее внешнего вида.

Выступление Шакиры на ЧМ-2026 / © fifa.com

«Здесь есть три варианта. Во-первых, это была не Шакира, а дублерша; во-вторых, Шакира сделала пластическую операцию, и потому такое изменение; в-третьих, она была слишком накрашена, она выглядела как печенье, усыпанное сахарной пудрой», — отметил он.

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Впрочем, мнения пользователей разделились. Другие поклонники обратили внимание на шрам на лбу артистки и назвали его доказательством того, что на сцене выступала именно Шакира.

Также некоторые пользователи отметили, что певица выглядела выше, чем во время предыдущих выступлений. Однако скептики объяснили это обувью на высокой подошве.

Несмотря на многие теории в соцсетях, Шакира ярко выступила вместе с Burna Boy, J Balvin и другими артистами. Ее появление на сцене стало одним из самых обсуждаемых событий Чемпионата мира-2026.

Ранее сообщалось, что репортер, ведущий прямую трансляцию матча-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года, неожиданно отложил микрофон, чтобы сфотографироваться с Шакирой.

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Мы ранее информировали, что болельщиков сборных Кот-д’Ивуара и Сенегала не пустили в США на чемпионат мира-2026 по футболу.

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