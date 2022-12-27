"Это не сумка, это багет": Сара Джессика Паркер появилась с культовым аксессуаром из "Секса в большом городе"

Если вы смотрели сериал "Секс в большом городе", то должны знать, что его главная героиня любила не только дорогую обувь, но и одну особенную сумку, и это, конечно же, Fendi Baguette.

Сумка Fendi Baguette / Фото: Getty Images

Сумка Baguette была разработана в 1997 году Сильвией Вентурини Фенди и стала символом девяностых, ведь ее позиционировали как обязательный аксессуар яркой и шикарной женщины. Вытянутый прямоугольный аксессуар получил свое название от французского багета, который традиционно носят под мышкой.

В сериале этот аксессуар неоднократно появлялся, но больше всего он запомнился зрителям после эпичной серии "Как аукнется, так и откликнется", где Кэрри Брэдшоу грабят среди белого дня. В руке у актрисы в этой сцене была сумка пурпурного цвета с крупными пайетками из коллекции осень-зима 1999-2000.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: скриншот с видео

"Это не сумка, это багет!" - отчаянно произнесла Кэрри, отдавая сумку грабителю.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: скриншот с видео

Этот момент в фильме стал действительно культовым, и цитирует теперь сама себя даже Паркер. На днях актриса опубликовала серию фото, на которых была запечатлена на одной из нью-йоркских улиц, а через плечо у нее висело несколько сумок Baguette разной расцветки. В подписи к фото актриса оставила свою знаменитую фразу из фильма, а также отметила, что сумки являются лимитированной серией из ее коллаборации Sarah Jessica Parker X Fendi Baguette. Эта модель представлена в бутиках Fendi.

Сара Джессика Паркер / Фото: Инстаграм Сары Джессики Паркер

На актрисе были сапоги, светлые брюки и свитер. Волосы она распустила.

Сара Джессика Паркер / Фото: Инстаграм Сары Джессики Паркер

Также свои сокровища она показала на отдельном фото.

Фото: Инстаграм Сары Джессики Паркер

Фото: Инстаграм Сары Джессики Паркер

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